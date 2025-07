San Cipriano d’Aversa, picchia la moglie in strada: arrestato grazie al video girato dalla figlia

Un nuovo caso di violenza domestica scuote il Casertano. Un uomo è stato arrestato a San Cipriano d’Aversa con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, dopo aver aggredito la moglie in pieno giorno, davanti alla figlia. Decisiva, per l’arresto, è stata una registrazione video effettuata dalla ragazza, che ha immortalato l’intera scena.

La vittima, una donna di 44 anni, aveva già denunciato il marito il 23 giugno dopo anni di violenze. In seguito all’ennesima aggressione, aveva lasciato la casa coniugale e si era trasferita, insieme alla figlia maggiorenne, presso la cognata a Casal di Principe.

Ieri mattina, durante una visita a un’altra parente che vive a pochi metri dall’abitazione del marito, la donna è stata nuovamente aggredita. L’uomo, incrociandola in strada, l’ha colpita più volte con il braccio ingessato all’addome e alla schiena, fino a farla cadere a terra. La figlia, presente al momento dei fatti, ha ripreso tutto con il cellulare.

Allertati immediatamente, i carabinieri sono intervenuti sul posto. Dopo aver affidato la donna alle cure dei sanitari del 118, si sono recati presso l’abitazione dell’uomo, dove lo hanno trovato in cucina, seduto e circondato da numerose lattine di birra. Interrogato dai militari, l’uomo ha tentato di minimizzare l’accaduto, parlando di una semplice discussione. Ma le immagini acquisite hanno smentito la sua versione.

Di fronte all’evidenza, l’uomo è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti contro familiari. È stato trasferito presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

Un episodio che sottolinea ancora una volta l’importanza della denuncia e del supporto familiare. Il coraggio della vittima e della figlia ha permesso di documentare i fatti e fermare la spirale di violenza.