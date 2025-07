Forino (Av): La Prima Serata di “Tammurriando a Forino” si illumina di spettacolo con la sfilata di moda del neo stilista Nicola Fruncillo

Nell’ ambito della Prima Serata dell’ ottava edizione di “Tammurriando a Forino” all’ insaputa di tutti ha fatto da capolino una inaspettata sorpresa . Una sorpresa che gli organizzatori dell’ evento hanno voluto tirarla fuori all’ ultimo momento, proprio per la sua sicura importanza. E così che alle 21.00 di sera , quando già tanti visitatori si erano presentati a Largo Ponte attendendo l’ inizio della kermesse , gli stessi hanno potuto apprezzare la fantastica sfilata di moda di un nuovo astro nascente della moda campana ovvero Fruncillo Nicola il quale seppur ancora studente, già incarna i tratti di vero artista con i suoi abiti dai tessuti comodi linee pulite in una moda casual con stile naturale senza Sforzo.

La passerella che ha avuto inizio alle ore 21.00 ha proposto al pubblico 11 abiti da cerimonia, nonché 8 abiti casual tutti fatti , preparati e “scolpiti” perfettamente addosso a sei ragazze divenute “modelle per una sera” quali: Alice Cuglietta, Giorgia Aquino, Iulia Drago Manica Iandolo, Anastasia Vollaro, Elisa Cristallo, Giulia Giuliano.

Una performance durata quasi un’ ora che ha davvero entusiasmato ed emozionato tutti gli astanti, i quali alla fine, si sono complimentati con lo stilista Nicola Fruncillo augurandogli le migliori fortune ed i più grandi palcoscenici in questo bello, ma particolare mondo della moda. Ad Majora.

Biondi Daniele