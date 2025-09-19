Baiano, degrado e incuria nel terreno destinato al nuovo presidio ASL: i cittadini lanciano l’allarme

Baiano (AV) – Da anni i cittadini di Baiano attendono la realizzazione del nuovo presidio sanitario di zona in via Paolo Borsellino, ma il terreno acquistato – secondo quanto riferito – dall’ASL giace in totale stato di abbandono.

L’area, non recintata in maniera adeguata e invasa dalla vegetazione, è ormai divenuta rifugio di insetti, roditori e perfino serpenti. Negli ultimi mesi, complice il caldo estivo, la situazione è peggiorata: più volte i residenti hanno segnalato la presenza di topi e rettili nei pressi delle abitazioni confinanti, con particolare preoccupazione per i bambini e gli anziani che vivono nei palazzi adiacenti.

«Abbiamo notato due volte dei serpenti, forse vipere, arrivare dal terreno incolto e intrufolarsi nel parcheggio condominiale», racconta un cittadino esasperato.

Il Comune di Baiano, all’inizio dell’estate, aveva inviato una PEC all’ASL per sollecitare un intervento di bonifica e pulizia, ma a distanza di mesi nulla è stato fatto. La mancata azione da parte delle istituzioni lascia i cittadini in balia di una situazione igienico-sanitaria che rischia di trasformarsi in un problema di sicurezza pubblica.

La comunità locale chiede ora un sopralluogo urgente e misure concrete per la messa in sicurezza del terreno, affinché si possa restituire decoro e vivibilità all’area urbana, e soprattutto per scongiurare ulteriori rischi per la salute dei residenti.

La vicenda resta aperta, e i cittadini di Baiano attendono risposte e soluzioni immediate.