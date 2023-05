BAIANO. Chiesa di Santo Stefano, il saluto della comunità a Peppe Esposito

di Gianni Amodeo

Commosso e caldo, il tributo di afflato spirituale che la comunità cittadina ha reso a Peppe Esposito, salutandone il commiato dalla vita terrena. Ed il sentimento dell’intenso e partecipe cordoglio, aleggiando nella Chiesa di Santo Stefano, in cui il parroco, don Fiorelmo Cennamo, ha officiato la celebrazione eucaristica e il rito funebre in memoria, ne ha costituito lo specchio riflettente e, nel contempo, alimentato l’atmosfera di meditato raccoglimento. Una testimonianza d’amicizia e affetto verso Peppe Esposito più che meritata e doverosa.

Incisivo e calibrato il ricordo che di Peppe Esposito era tratteggiato da Antonio Tulino, amico di una vita, all’insegna di un sodalizio,- conservato inalterato nel tempo nella natia Avella– sempre aperto e attento alle istanze sociali del territorio. Una rivisitazione, quella che Tulino prospettava dall’Altare, nella quale era focalizzata, tra l’altro, l’operosità da sempre esercitata da Peppe Esposito, sia negli affetti familiari che nel lavoro, con lunghi anni di servizio quale sottufficiale nell’ Aeronautica Militare. E sotto la lente d’ingrandimento era posto, in particolare, il volontariato civico, sviluppato da Peppe Esposito nel delicato settore dell’ informazione televisiva, inventando e realizzando, con personali sacrifici e a proprie spese, la Rete televisiva Baiano. Un servizio pubblico fornito alle comunità locali, senza particolarismi d’interesse, pur con tanti limiti organizzativi, di personale e di disponibilità di risorse. Ma proprio la gratuità, con cui è stato reso per alcuni decenni, è il segno più commendevole del retaggio sociale che lascia Peppe Esposito. Un retaggio, in cui spiccano come ancoraggi e “punti fermi” valori, quali ambiente, legalità e giustizia.

Un’ esperienza pluridecennale, che fa parte delle vicende del territorio, per una micro–storia, i cui tasselli di racconto, in larga parte, sono nei nastri delle migliaia di servizi dei Notiziari quotidiani, diffusi da Rtb tra gli anni ‘70 e gli iniziali anni ’90.