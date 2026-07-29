BAIANO. Appello per una ragazza scomparsa: si cerca la 16enne Giovanna Ostacolo, lanciato l’allarme

BAIANO – Ore di forte apprensione nel Mandamento Baianese per un’altra scomparsa, questa volta a far perdere le proprie tracce è la 16enne Giovanna Ostacolo, della quale non si hanno più notizie dalla notte tra ieri e oggi.

Secondo l’appello diffuso sui social da familiari, la ragazza sarebbe stata vista per l’ultima volta intorno alle ore 3:00 nei pressi della propria abitazione, a Baiano. Al momento non sono note le circostanze del suo allontanamento.

Nell’appello vengono fornite anche alcune informazioni utili per l’identificazione della giovane:

altezza di circa 1,70 metri ;

; capelli neri ;

; occhi scuri ;

; al momento della scomparsa indossava un pantalone lungo bianco e un top marrone.

L’invito rivolto alla cittadinanza è quello di prestare la massima attenzione e di contattare immediatamente le forze dell’ordine o i familiari attraverso i canali ufficiali qualora qualcuno abbia visto la ragazza o sia in possesso di informazioni utili.

In casi come questo, anche un dettaglio apparentemente insignificante può rivelarsi determinante per agevolare le ricerche.

L’appello, condiviso da numerosi utenti sui social network, chiede la collaborazione di tutti affinché Giovanna possa essere ritrovata al più presto e fare ritorno a casa sana e salva.

Chiunque abbia informazioni utili è invitato a rivolgersi senza indugio alle forze dell’ordine.