Antonio Bernardo ritrovato a Gaeta: il 32enne sta bene, la famiglia corre ad abbracciarlo

Si conclude con il lieto fine la vicenda che per ventiquattro ore ha tenuto con il fiato sospeso la comunità di Mugnano del Cardinale. Antonio Bernardo, il 32enne scomparso dal pomeriggio di ieri, è stato ritrovato dai Carabinieri a Gaeta ed è in buone condizioni.

La notizia è arrivata nel primo pomeriggio, ponendo fine a ore di angoscia vissute dalla famiglia, dagli amici e da quanti avevano seguito con apprensione le ricerche. Determinante si è rivelata la localizzazione del telefono cellulare del giovane, che nelle ore precedenti aveva agganciato una cella telefonica proprio nell’area di Gaeta.

Gli investigatori hanno concentrato le attività di ricerca nella zona indicata dal segnale telefonico, restringendo progressivamente il campo d’azione fino a individuare il 32enne. Una volta rintracciato, i Carabinieri hanno immediatamente contattato i familiari per comunicare la notizia che tutti attendevano: Antonio Bernardo è stato trovato vivo.

La famiglia si è subito messa in viaggio verso Gaeta per poter riabbracciare il proprio caro, mettendo così fine a una lunga e difficile attesa. L’intera comunità di Mugnano del Cardinale, che fin dalle prime ore della scomparsa aveva manifestato vicinanza e solidarietà attraverso messaggi e appelli sui social, ha accolto con grande sollievo la notizia del ritrovamento.

La vicenda era iniziata nel pomeriggio di ieri, quando del giovane si erano improvvisamente perse le tracce. In un primo momento era stata ritrovata la sua automobile a Baia Domizia, elemento che aveva indirizzato le ricerche in quella zona. Successivamente, il telefono cellulare aveva agganciato una cella telefonica a Gaeta, consentendo agli investigatori di restringere ulteriormente il raggio d’azione.

L’intensa attività dei Carabinieri, supportata dal lavoro svolto nelle ore successive alla denuncia di scomparsa, ha infine portato all’individuazione del giovane, restituendo serenità ai suoi familiari.

Resta ora da chiarire cosa sia accaduto nelle ore in cui Antonio Bernardo era irreperibile e quali siano le ragioni del suo allontanamento. Si tratta di aspetti che potranno essere ricostruiti dagli investigatori dopo aver raccolto la sua versione dei fatti.

Per il momento, però, prevale il sollievo. Quella che rischiava di trasformarsi in una tragedia si è conclusa nel migliore dei modi: Antonio Bernardo è stato ritrovato e potrà finalmente riabbracciare la sua famiglia.