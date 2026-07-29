DMO, MENSORIO (AVANTI CAMPANIA): “COSÌ ABBIAMO RIPORTATO IL NOLANO AL CENTRO DEL TURISMO CAMPANO”

Il presidente della Commissione attività produttive e turismo: “Risultato storico per l’intera Area: il Carnevale di Saviano ora tra gli eventi turistici di rilievo nazionale”

Napoli, 29 lug – “Il riconoscimento dell’Ager Nolanus come DMO arriva al termine di un lavoro che ho portato avanti fin dalla scorsa legislatura, da presidente della Commissione Attività produttive e turismo. Non è stato un percorso di un giorno: ho incontrato i sindaci e gli amministratori dell’area nolana, mi sono confrontato con le associazioni che ogni giorno tengono viva l’identità di questi territori, e ho lavorato fianco a fianco con l’assessore al Turismo Enzo Maraio per costruire le condizioni perché questo riconoscimento diventasse possibile.” Così l’on. Giovanni Mensorio, Consigliere regionale del Gruppo Avanti Campania.

“Un lavoro fatto di interlocuzione costante, riunioni sul territorio e confronto tecnico con la Giunta regionale, che oggi porta due risultati di cui vado particolarmente fiero – aggiunge Mensorio -. Il primo riguarda la Festa dei Gigli di Nola, patrimonio immateriale UNESCO che con la DMO trova una cornice ancora più solida per la propria proiezione internazionale. Il secondo è, se possibile, ancora più significativo: il Carnevale di Saviano entra ufficialmente, con la DMO Ager Nolanus, tra gli eventi turistici di rilievo anche a livello nazionale. Un risultato storico, mai raggiunto prima, per una manifestazione che da generazioni rappresenta l’anima di questa comunità.”

“Aver portato Saviano e il suo Carnevale dentro il grande contenitore del turismo regionale è la prova che il lavoro paziente sul territorio, insieme agli amministratori e alle associazioni, produce risultati concreti e duraturi. Non era scontato, ed è per questo che considero questo traguardo tra i più importanti del mio impegno in Commissione.”

“Da qui in avanti il mio impegno non si ferma: continuerò a essere al fianco dei sindaci e degli amministratori dell’area nolana nelle fasi attuative del progetto DMO, e in particolare delle associazioni e dei comitati che organizzano il Carnevale di Saviano, perché questo riconoscimento si traduca in opportunità concrete per il territorio. E continuerò a seguire da vicino, in Commissione, l’attuazione di questo percorso, affinché agli annunci corrispondano fatti concreti per tutta l’area nolana”, chiude Mensorio