Avellino Basket, svelato il calendario della Serie A2: debutto in casa con Vigevano, chiusura a Livorno

L’attesa è finita. La Lega Nazionale Pallacanestro ha ufficializzato il calendario della Serie A2 Old Wild West 2026/27, definito in accordo con il Settore Agonistico FIP. Per l’Avellino Basket si parte domenica 27 settembre davanti al pubblico del Del Mauro contro Elachem Vigevano 1955, mentre la stagione regolare si concluderà il 25 aprile sul parquet della Libertas Livorno.

Anche per questa stagione sarà confermato il calendario asimmetrico, con il girone di ritorno che non seguirà lo stesso ordine delle gare d’andata.

Il cammino dei biancoverdi

Dopo l’esordio casalingo contro Vigevano, l’Avellino sarà impegnato in trasferta sul campo di Rimini prima di ospitare Forlì. Tra gli appuntamenti più attesi spiccano le sfide contro Fortitudo Bologna, Juvi Cremona, Brindisi, Torino, Pesaro, Sassari e Livorno, in un campionato che si preannuncia ancora una volta di altissimo livello.

Nel girone di ritorno i biancoverdi chiuderanno la stagione regolare in trasferta contro la Libertas Livorno, con l’obiettivo di conquistare il miglior piazzamento possibile in vista della fase decisiva.

Le date da segnare

La stagione prenderà il via domenica 27 settembre, mentre il girone d’andata terminerà domenica 3 gennaio con contemporaneità su tutti i campi. La regular season si concluderà domenica 25 aprile.

Sono previsti nove turni infrasettimanali, tutti di mercoledì: 21 ottobre, 11 novembre, 16 dicembre, 23 dicembre, 30 dicembre, 20 gennaio, 3 febbraio, 7 aprile e 14 aprile. La tredicesima giornata di ritorno sarà invece anticipata a sabato 27 marzo per le festività pasquali.

Il campionato osserverà due soste dedicate alle finestre FIBA (dal 23 novembre al 1° dicembre e dal 22 febbraio al 2 marzo), oltre allo stop del 27 dicembre per le festività natalizie e del 14 marzo in occasione delle Finali di Coppa Italia LNP.

Play-In, playoff e playout

I Play-In si disputeranno tra il 28 aprile e il 2 maggio, mentre i playoff prenderanno il via dal 6 maggio con i quarti di finale. La finale promozione si giocherà tra il 6 e il 16 giugno.

I playout, invece, scatteranno il 2 maggio, con l’eventuale secondo turno in programma tra il 16 e il 26 maggio.

L’Avellino Basket conosce ora il proprio percorso. Tra big storiche e trasferte impegnative, i biancoverdi sono pronti a inaugurare una stagione che si annuncia lunga, equilibrata e ricca di sfide di alto livello, con l’obiettivo di recitare un ruolo da protagonista nel campionato di Serie A2.