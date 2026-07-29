Scomparsa di Antonio Bernardo, il cellulare aggancia una cella a Gaeta: inviati messaggi alla madre. Proseguono le ricerche

Si apre un nuovo spiraglio nelle ricerche di Antonio Bernardo, il 32enne di Mugnano del Cardinale scomparso dal pomeriggio di ieri. Dopo il ritrovamento della sua auto a Baia Domizia, le indagini hanno registrato un importante sviluppo che potrebbe contribuire a restringere il campo delle ricerche.

Nella mattinata di oggi, infatti, il telefono cellulare del giovane avrebbe agganciato una cella telefonica nella zona di Gaeta. Un elemento che ha immediatamente attirato l’attenzione degli investigatori e che lascia sperare in una svolta.

Secondo quanto emerso, dallo stesso cellulare sarebbero stati inviati alcuni messaggi alla madre con l’intento di rassicurarla. «Tranquilla mamma, tra poco torno», recita il testo del messaggio che ha riacceso la speranza nei familiari.

Resta però un interrogativo fondamentale: quei messaggi sono stati inviati realmente da Antonio Bernardo oppure da qualcuno entrato in possesso del suo telefono? È un aspetto sul quale stanno lavorando i carabinieri, che nelle prossime ore cercheranno di accertare l’autenticità delle comunicazioni e di ricostruire gli ultimi spostamenti del giovane.

Nel frattempo le ricerche proseguono senza sosta. Gli investigatori stanno concentrando l’attenzione proprio nell’area di Gaeta, dove il segnale telefonico è stato rilevato, con l’obiettivo di individuare Antonio nel più breve tempo possibile.

La speranza della famiglia e dell’intera comunità di Mugnano del Cardinale è che questo nuovo elemento possa rivelarsi decisivo e portare presto al ritrovamento del 32enne, ponendo fine a ore di grande apprensione.