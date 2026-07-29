Baiano si prepara alla Festa Patronale di Santo Stefano Protomartire: fede, tradizione e spettacolo dal 30 luglio al 4 agosto 2026

Baiano si appresta a vivere uno degli appuntamenti più sentiti dell’anno con la Festa Patronale in onore di Santo Stefano Protomartire, in programma dal 30 luglio al 4 agosto 2026. Un ricco calendario di celebrazioni religiose e manifestazioni civili accompagnerà cittadini, emigranti e visitatori in sei giorni all’insegna della devozione, della cultura e dell’intrattenimento.

Il programma religioso prenderà il via con le messe nei rioni dal 25 al 29 luglio, momento di incontro tra la comunità e il Santo Patrono. Dal 30 luglio al 1° agosto si terrà il triduo di preparazione con la celebrazione della Santa Messa.

La giornata di domenica 2 agosto sarà dedicata alle solenni celebrazioni eucaristiche, con la Santa Messa delle Prime Comunioni e le funzioni previste durante tutta la giornata.

Il momento più intenso della festa religiosa sarà lunedì 3 agosto, con la tradizionale Messa dei Battenti alle ore 5.30, il Culto dei Battenti, la Solenne Celebrazione e, alle ore 19.00, la Processione di Santo Stefano per le vie del paese. Alle ore 21.15, in Piazza Santo Stefano, si terrà il momento commemorativo “Per non dimenticare”, con omaggio floreale ai Caduti in guerra.

Accanto agli appuntamenti religiosi, il programma civile offrirà spettacoli e iniziative per tutte le età. Si parte venerdì 31 luglio con la serata di musica, balli e cabaret che vedrà protagonista Antonio Manganiello.

Sabato 1° agosto si accenderanno le tradizionali luminarie artistiche, seguite dal concerto di Angelo Napoli e la sua band, con l’estrazione della Bandiera dei Battenti nel corso della serata.

Domenica 2 agosto spazio al divertimento delle famiglie con il Santo Stefano Kid’s Party, dedicato ai più piccoli ma pensato anche per gli adulti.

La giornata di lunedì 3 agosto sarà animata dall’arrivo del Concerto Bandistico “Città di Ailano” e della Banda Città di Altavilla Irpina, con la tradizionale Festa degli Emigranti e il grande concerto bandistico serale diretto dal maestro Giovanni Minafra.

Gran finale martedì 4 agosto, quando alle ore 22.00 salirà sul palco di Piazza Santo Stefano Tony Tammaro, protagonista del concerto conclusivo della festa. Allo scoccare della mezzanotte, lo spettacolo pirotecnico chiuderà ufficialmente l’edizione 2026 della manifestazione.

La Festa Patronale di Santo Stefano rappresenta ogni anno un importante momento di unione per la comunità baianese, capace di coniugare spiritualità, identità locale e intrattenimento, mantenendo vive tradizioni che si tramandano di generazione in generazione.