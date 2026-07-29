Sperone, torna la razionalizzazione dell’acqua: sospensione notturna dal 29 luglio all’8 agosto

Il Comune di Sperone ha disposto un nuovo piano di razionalizzazione delle risorse idriche per fronteggiare l’elevato consumo d’acqua e preservare il corretto funzionamento delle pompe del pozzo di via dei Funari.

L’amministrazione comunale ha comunicato che, dal 29 luglio all’8 agosto 2026, l’erogazione dell’acqua potabile sarà sospesa ogni notte dalle ore 00:30 alle ore 5:30, salvo eventuali proroghe dovute a particolari necessità.

Il provvedimento è stato adottato in via precauzionale per ottimizzare la distribuzione dell’acqua e tutelare gli impianti di sollevamento, particolarmente sollecitati in questo periodo anche a causa della scarsità di precipitazioni.

Il Comune rivolge un appello ai cittadini affinché evitino sprechi idrici, limitando attività come il riempimento delle piscine, il lavaggio di auto, cortili e piazzali e l’irrigazione eccessiva delle colture. L’obiettivo è preservare una risorsa sempre più preziosa e garantire un servizio efficiente all’intera comunità.

L’Amministrazione comunale ringrazia i cittadini per la collaborazione e il senso di responsabilità, confidando nel contributo di tutti per affrontare questo periodo di maggiore criticità nella gestione delle risorse idriche.