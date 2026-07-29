Politiche 2027, Forza Italia guarda all’Irpinia: in campo i nomi di D’Agostino e Ruggiero

Forza Italia inizia a guardare alle elezioni Politiche del 2027 e, in attesa di conoscere la nuova legge elettorale, avvia le prime riflessioni sui possibili candidati da schierare nei collegi campani.

In provincia di Avellino, tra i nomi che circolano con maggiore insistenza c’è quello di Angelo Antonio D’Agostino, attuale coordinatore provinciale del partito, imprenditore e presidente dell’Avellino Calcio. D’Agostino, considerato vicino ai vertici nazionali azzurri, in particolare al vicepremier Antonio Tajani e all’eurodeputato Fulvio Martusciello, rappresenterebbe uno dei profili su cui il partito intende puntare anche alla luce dei risultati elettorali ottenuti negli ultimi anni.

Accanto al suo nome prende quota anche quello di Antonia Ruggiero, già consigliera regionale della Campania. L’esponente azzurra viene indicata come uno dei possibili profili femminili da inserire nella lista per la Camera dei Deputati, nel rispetto degli equilibri e della rappresentanza di genere previsti dalla normativa elettorale.

Al momento si tratta di indiscrezioni e valutazioni interne al partito, mentre la definizione delle candidature passerà anche attraverso le scelte della dirigenza nazionale e il quadro che sarà delineato dalla nuova legge elettorale. Tuttavia, i nomi di D’Agostino e Ruggiero sembrano essere tra quelli destinati a ricoprire un ruolo di primo piano nella strategia di Forza Italia in Irpinia in vista dell’appuntamento con le urne del 2027.