AVELLA: 67 anni di storia. PIT STOP il “Centro servizi” che è diventato il cuore del paese

Storie di aziende

di Saverio Bellofatto

Da distributore AGIP nel 1958 a polo polifunzionale: la storia della famiglia Ercolino

L’azienda nasce nel 1958 grazie all’intuizione di Carmine Ercolino come nodo di distribuzione della più importante azienda petrolifera italiana dell’epoca: AGIP. Oggi è diventata un punto di riferimento per Avella e per tutti i comuni dell’agro. Pit Stop compie 67 anni e lo fa da vero Centro Servizi, specchio della capacità di reinventarsi di un’impresa familiare. Dalle origini AGIP al polo multifunzione. Tutto inizia come Ditta individuale fino a diventare Gruppo Pit Stop. L’impianto di erogazione nasceva con un obiettivo semplice: presidiare la distribuzione di carburanti nel territorio. Poi, con il turnover generazionale, è arrivato un profondo processo di reingegnerizzazione. La mission è cambiata: da semplice distributore a centro integrato di servizi per la comunità. Oggi Pit Stop è gestito dai fratelli Rosario, Giovanni e Felice Ercolino, che hanno diversificato e ottimizzato l’offerta, diventando un vero e proprio “paese nel paese”: Distribuzione carburanti e metano, Bar, Pasticceria, Pizzeria, Poste Private, Cartoleria e servizi di stampa, Lottomatica, Sala Giochi, Scommesse sportive, PostePay, Ricariche telefoniche, Pagamento bollette, Biglietteria concerti e stadio, Spazio banner pubblicitario. Un’offerta che risponde alle esigenze quotidiane di cittadini, pendolari e attività locali, in un unico punto. Una storia di famiglia e territorio: La forza di Pit Stop è nella continuità. Da Carmine ai figli Rosario, Giovanni e Felice: tre generazioni che hanno saputo leggere i cambiamenti e trasformare un distributore in un hub di servizi. “Il segreto è stato ascoltare le persone” racconta la famiglia Ercolino. “Il cliente entrava per fare benzina e aveva bisogno anche d’altro. Così, un servizio dopo l’altro, Pit Stop è cresciuto con Avella”. 67 anni dopo, Pit Stop resta un esempio di come l’imprenditoria locale possa evolvere senza perdere il legame con il territorio: un luogo dove fare rifornimento, prendere un caffè, pagare una bolletta e comprare il biglietto per lo stadio.