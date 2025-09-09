Campania in allerta gialla: previsti temporali intensi e rischio idrogeologico

Napoli – La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo gialla valido per l’intero territorio regionale. L’allarme scatterà alle 9 di mercoledì 10 settembre e resterà in vigore per 24 ore, fino alle 9 di giovedì 11.

Le previsioni indicano la possibilità di temporali improvvisi e di forte intensità locale, con fenomeni in rapida evoluzione. Non sono esclusi eventi associati come grandinate, fulmini e raffiche di vento, in grado di provocare danni a strutture, coperture e vegetazione.

L’attenzione maggiore riguarda il rischio idrogeologico: possibili allagamenti urbani, innalzamento dei corsi d’acqua, scorrimento di acque sulle strade e fenomeni franosi nelle aree più fragili.

La Protezione Civile ha invitato i Comuni a attivare i Centri Operativi Comunali (COC) e ad adottare tutte le misure di prevenzione previste nei piani di emergenza locale. Raccomandata anche la verifica delle condizioni del verde pubblico e la massima attenzione alle comunicazioni ufficiali che giungeranno dalla Sala Operativa Regionale.

Secondo gli esperti, si tratta di un quadro di instabilità tipico di inizio autunno, ma che potrebbe avere impatti significativi sulle aree urbane e collinari della regione.