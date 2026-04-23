Biennale Internazionale d’arte “Dentro il Rosso”

Il giorno 24 aprile nella sontuosa cornice della Casina Vanvitelliana di Bacoli sarà inaugurata la Biennale Internazionale di Arte Contemporanea denominata “Dentro il rosso”, con il patrocinio del Comune di Bacoli. L’artista Doriana Vriale, Presidente dell’Associazione Studio 5 Progetto Creativo, ha proposto un percorso artistico capace di individuare il significato profondo del colore rosso. Oltre 160 partecipanti dall’Italia e dall’estero , tra cui Stati Uniti, Spagna, Inghilterra, porteranno opere a loro libera interpretazione del senso del colore rosso, sotto forma di quadri, sculture, installazioni, fotografie, arti grafiche, video art. Alla mostra saranno presenti anche artisti che hanno vinto la precedente edizione tra cui lo scultore Bogdan Ionut Scinteie (n.d.r.) La mostra sarà aperta dal giorno 24 aprile fino al 3 maggio e nell’ultimo giorno vedrà la preziosa presenza dello storico e critico d’arte internazionale Giorgio Gregorio Grasso, per premiare il vincitore della rassegna. Nella giornata del 25 pomeriggio invece, ci sarà la premiazione dei Poeti vincitori del premio internazionale di poesia “Dentro il rosso” nella sua prima edizione. La commissione che nominerà i vincitori è costituita dalla poetessa scrittrice prof. Michela Buonagura, la dott. Doriana Vriale, la prof. Adelina Mauro e la giornalista cantante prof. Antonietta Sorrentino. L’evento sarà una fusione tra arte, letteratura, creando un arco di collegamento con la storia ed il paesaggio del territorio ed è anche un richiamo per la valorizzazione dello stesso con un’ esperienza sensoriale, emotiva, visiva davvero suggestiva.