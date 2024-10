Riconoscimento dello stato di calamità naturale: risarcimento danni per le aziende agricole colpite dalle piogge alluvionali in Campania. Pubblicazione della tabella dei comuni del Baianese.

Il 27 e 29 agosto 2024, le province di Avellino e Caserta sono state duramente colpite da piogge alluvionali di eccezionale intensità, causando gravi danni alle strutture agricole e alle produzioni. In risposta a questo evento calamitoso, la Regione Campania ha intrapreso una serie di azioni per richiedere il riconoscimento dello stato di calamità naturale e attivare forme di ristoro per le aziende agricole colpite.

Con la Delibera n. 533 dell’11 ottobre 2024, la Giunta Regionale della Campania ha approvato la proposta di riconoscimento dell’eccezionalità delle piogge alluvionali, destinata al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF). Questa richiesta si inserisce nell’ambito dell’intervento CSR Campania 2023-2027, SRD 06 – Azione 2, volto a offrire un supporto concreto per il ripristino delle strutture aziendali danneggiate.

Il Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102, regola gli interventi a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi eccezionali. Ai sensi di tale normativa, le Regioni possono proporre la declaratoria di eccezionalità dell’evento entro 60 giorni dalla fine dello stesso, a condizione che i danni alle strutture aziendali superino il 30% del potenziale agricolo del territorio colpito.

Nel caso specifico, le piogge alluvionali hanno provocato danni stimati per un totale di 5.496.364,21 euro, come riportato nell’Allegato A della delibera, che definisce anche la delimitazione territoriale degli eventi avversi nelle due province campane. L’attivazione dell’intervento è subordinata al riconoscimento da parte del MASAF del carattere di eccezionalità di tali eventi, che consentirà di accedere ai fondi del CSR Campania per il periodo 2023-2027.

La richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale è stata avanzata dai sindaci dei Comuni colpiti e, sulla base delle istruttorie condotte dagli uffici competenti della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Campania, è emersa la necessità di attivare misure urgenti per il settore agricolo.

Gli uffici regionali hanno condotto indagini tecniche nei territori interessati per accertare e quantificare i danni. Questi dati sono stati poi trasmessi al MASAF per il riconoscimento ufficiale dell’eccezionalità dell’evento. In particolare, la Giunta ha ritenuto che l’intervento SRD 06 – Azione 2, già previsto dal Complemento regionale di sviluppo rurale, rappresenti la soluzione più adeguata per il ristoro delle imprese agricole danneggiate.

La Giunta Regionale della Campania, con questa delibera, ha stabilito l’avvio delle procedure necessarie per ottenere il riconoscimento dell’evento come calamità naturale, proponendo ufficialmente al MASAF la declaratoria di eccezionalità. Questo passo è essenziale per attivare le misure previste dal CSR Campania 2023-2027 e per garantire il sostegno alle aziende agricole delle province di Avellino e Caserta, fortemente colpite dalle piogge alluvionali di agosto.

Il provvedimento è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 72 del 21 ottobre 2024 e rappresenta un segnale concreto dell’impegno della Regione nel fronteggiare le difficoltà del comparto agricolo regionale. Le imprese agricole attendono ora l’approvazione definitiva del MASAF, fondamentale per sbloccare i fondi necessari al risarcimento e al ripristino delle attività produttive.

(Andrea Salvatore Guerriero)