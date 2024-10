Comunicato Stampa

Riflettori accesi sul Progetto “Donna Sorriso”

Domenica 20 ottobre, a Somma Vesuviana, nell’ambito dell’evento “Donna x Donna”, si è tenuto il lancio ufficiale del progetto “Donna Sorriso”, nato nel 2019 per volontà di Cira Perna. L’iniziativa, che offre supporto gratuito alle donne malate oncologiche attraverso trattamenti di dermoricostruzione medicale, ha trovato nuovo slancio grazie all’organizzazione impeccabile della Dott.ssa Maria Pangiroli, che ha curato ogni dettaglio della giornata.

“Sensibilizzare è importante, ma sono le azioni che donano sorrisi”, ha dichiarato Cira Perna, aggiungendo: “Quando si opera nel sociale, ci sono persone che lavorano per migliorare le cose!”. Grazie al crescente numero di professionisti che hanno aderito al progetto, “Donna Sorriso” continua a crescere e a portare speranza a chi ne ha più bisogno.

L’evento, svoltosi nella splendida cornice del foyer del Teatro Summarte, ha visto la partecipazione di donne di grande spessore umano e professionale, come l’Avv. Immacolata Merone, la Dott.ssa Filomena Castaldo (nutrizionista), il consigliere comunale di Marigliano Giovanna De Blasio e la visagista Benedetta Raia. Ognuna di loro ha contribuito con competenze e sensibilità uniche, sostenendo il progetto e le donne che ne beneficiano.

All’incontro hanno partecipato numerose persone, inclusi rappresentanti del Partito Socialista Italiano (PSI), mentre coloro che non hanno potuto essere presenti hanno inviato congratulazioni. “È stato un evento ricco di emozioni,” ha dichiarato Cira Perna. “Sono felice di annunciare che l’iniziativa ‘Donna x Donna’ sarà itinerante: il prossimo incontro si terrà il 28 ottobre a Pomigliano, con ulteriori tappe in Campania, le cui date saranno comunicate a breve.”

A soli pochi giorni dal lancio, il progetto ha già ricevuto richieste di partecipazione da altre regioni, come Lazio e Piemonte. In particolare, Teresa Fiume, ex candidata sindaco di Candiolo (TO), ha espresso il desiderio di ospitare il progetto a Torino.

“Sono immensamente soddisfatta e riconoscente. Un ringraziamento speciale va alla Dott.ssa Maria Pangiroli, amica e braccio destro, che ha reso possibile l’organizzazione di questa giornata in tempi strettissimi, con la massima cura e dedizione. Grazie di cuore a tutti coloro che hanno contribuito.”