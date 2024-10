Ninna e Matti portano il loro “Super Tour” a Napoli il 3 novembre

Roma, 22 ottobre 2024 – La celebre coppia di webstar Ninna e Matti, amata da oltre 2 milioni di fan, farà tappa al Palapartenope di Napoli il 3 novembre con il loro attesissimo “Super Tour”. Dopo il grande successo del primo tour teatrale, i due youtuber tornano sulle scene con uno spettacolo pensato per tutta la famiglia, ricco di momenti esilaranti e coinvolgenti, che sapranno divertire ed emozionare il pubblico.

Accompagnati da dieci performers e ballerini, Ninna e Matti porteranno sul palco una performance piena di sorprese, tra scherzi, piccoli imprevisti e momenti indimenticabili. Lo show promette risate e divertimento per grandi e piccini, in compagnia di personaggi amati come Samanta, Pippo e tanti altri amici del loro mondo digitale.

### Dal Web al Teatro, una crescita inarrestabile

Divenuti ormai delle vere e proprie icone del web, Ninna e Matti hanno conquistato anche Papa Francesco, che li ha scelti per cantare allo Stadio Olimpico di Roma lo scorso maggio durante la Giornata Mondiale dei Bambini. Davanti a un pubblico di oltre 50mila bambini provenienti da tutto il mondo, i due youtuber hanno dimostrato il loro talento e la capacità di connettersi con i più giovani.

Con numeri impressionanti – oltre 2 milioni di iscritti su YouTube, 1,1 milioni di follower su TikTok e 226mila su Instagram – Ninna e Matti hanno superato 1 miliardo di visualizzazioni sul loro canale, dove condividono quotidianamente avventure pazze e coinvolgenti mini-serie. Attraverso i loro video, mirano a trasmettere messaggi positivi e gioiosi, rendendosi un punto di riferimento per bambini e ragazzi.

### Non solo YouTube: musica, libri e TV

Nel 2023, Ninna e Matti hanno debuttato nel mondo della musica con il singolo *La sfida contro il tempo*, che ha raggiunto oltre 11 milioni di visualizzazioni in meno di un anno. Nel 2024, hanno continuato a sfornare successi con altri cinque singoli, tra cui *Sognare* ed *Emergenza Colori*. A breve uscirà anche il loro nuovo brano *Gelato*, in collaborazione con la coppia influencer Stefano & Ilary.

La coppia è attiva anche nel campo dell’editoria, con tre libri molto apprezzati dai piccoli lettori, disponibili nel loro shop ufficiale autografati. Ninna e Matti sono inoltre apparsi in TV, co-conducendo lo *Zecchino D’Oro* nel 2023, dimostrando il loro grande appeal anche al di fuori del mondo digitale.

### Un tour teatrale da non perdere

Con il “Super Tour”, Ninna e Matti sono pronti a portare il pubblico dal web alla realtà, con uno spettacolo che farà vivere ai loro fan un’esperienza unica, piena di energia e divertimento. Le date del tour toccheranno le principali città italiane, con tappe che vanno da Roma a Milano, passando per Firenze, Catania e molte altre.

Prodotto da Vincenzo Spinelli per Whatthefactory e altre grandi produzioni, lo spettacolo sarà un evento imperdibile per tutti i fan della coppia, che potranno immergersi completamente nel colorato universo di Ninna e Matti.

**Calendario del “Super Tour”:**

– 01.11.24 ROMA – AUDITORIUM CONCILIAZIONE SOLD OUT

– 03.11.24 NAPOLI – PALAPARTENOPE

– 17.11.24 BOLOGNA – TEATRO EUROPAUDITORIUM

– 22.12.24 FIRENZE – TEATRO CARTIERE CARRARA

– 04.01.25 CATANIA – TEATRO METROPOLITAN

–