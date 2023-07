Nuovo finanziamento pubblico per i Comuni grazie all’aggregazione con altri Comuni

In data recente, i Comuni di Avella, Baiano, Sperone, Mugnano del Cardinale e Atripalda, con il Comune di Avella in qualità di Capofila.

Hanno ottenuto un importante finanziamento pubblico, che rappresenta un’ulteriore vittoria per la nostra comunità. Questa volta, il merito va all’aggregazione dei Comuni con il Comune di Avella in qualità di Capofila.

Grazie a questa collaborazione tra i Comuni, è stato possibile accedere a un finanziamento di €120.000 destinato ai progetti POC Campania (Programma di Percorsi Turistici di tipo Culturale, Naturalistico ed Enogastronomico per la promozione turistica della Campania). Tale programma mira a valorizzare le risorse culturali, naturalistiche ed enogastronomiche della regione Campania, promuovendo il turismo in quest’area.

Il finanziamento ottenuto rappresenta una grande opportunità per lo sviluppo turistico dei nostri Comune e dei territori adiacenti. I fondi saranno impiegati per la realizzazione di progetti che consentiranno di creare itinerari turistici che mettano in luce le peculiarità culturali, naturalistiche ed enogastronomiche del territorio campano.

(Andrea Salvatore Guerriero)