SIRIGNANO. Manifestazione in ricordo di Paolo Borsellino. VIDEO

Si è svolta questa mattina a Sirignano presso il palazzo Caravita una manifestazione in ricordo dell’assassinio di Paolo Borsellino da parte della mafia che avvenne proprio il 19 luglio di 31 anni fa a Palermo in via D’Amelio. Ad organizzare l’evento il giovane Pellegrino Peluso, consigliere comunale, che alla presenza di giovanissimi e alcuni rappresentanti delle forze dell’ordine, nel suo intervento ha ricordato la figura del magistrato siciliano che ha preferito stare nella sua terra a combattere la mafia. Alla manifestazione era presente anche una delegazione dei Carabinieri della Compagnia di Baiano con in testa il Comandante di Stazione Fasulo. Nel palazzo Caravita, laddove lo scorso 21 novembre fu dedicata al magistrato siciliano un’aiuola del giardino, è stato deposto un mazzo di fiore in suo onore. (Albino Albano)