“Mandamento per la Vita: Una Dimostrazione di Primo Soccorso per Salvare da Ostruzioni delle Vie Aeree” e Arresto Cardiaco

Il prossimo venerdì 20 ottobre, la sala consiliare del Comune di Mugnano del Cardinale si trasformerà in un luogo straordinario dedicato a una causa vitale: la sicurezza dei bambini e l’arresto cardiaco. L’evento, denominato “Mandamento per la Vita”, offrirà una dimostrazione di primo soccorso e istruzioni su come salvare i bambini da ostruzioni delle vie aeree, un’abilità cruciale per ogni genitore, educatore o cittadino interessato alla salute dei più giovani.

L’iniziativa sarà aperta da Fulvio Litto, il quale introdurrà la giornata e darà il via alle attività. La presenza di assessori e consiglieri di tutto il Mandamento di Baiano sottolinea l’importanza dell’evento, il quale sarà replicato in diverse località del Mandamento. Tra i relatori che prenderanno parte all’evento, spiccano il cardiologo Dott. Nicola Virtuoso, il Dott. Alessandro Napolitano nella doppia veste di Medico e Sindaco, e il Dott. Aniello Casoria. Ognuno di loro porterà una preziosa prospettiva professionale e una vasta esperienza nella gestione delle emergenze mediche.

Il Responsabile del Centro Formazione SAFIS Consulting, Maurizio D’Onofrio, sarà anch’esso presente per condividere conoscenze fondamentali in materia di primo soccorso. Gli infermieri istruttori, Antonio Di Benedetto e Giovanna Perretta, guideranno i partecipanti attraverso le tecniche essenziali per affrontare situazioni di emergenza che coinvolgono bambini.

Non solo professionisti della salute saranno presenti all’evento, ma anche la Misericordia Mandamentale, un pilastro della comunità dedicato all’assistenza in momenti di bisogno. La loro partecipazione sottolinea il carattere solidale dell’iniziativa.

In seguito alla dimostrazione e agli interventi dei relatori, saranno organizzati corsi di Basic Life Support and Defibrillation (BLSD) per adulti e pediatrici, con rilascio di un attestato finale. Questi corsi forniranno ai partecipanti le abilità necessarie per affrontare situazioni di emergenza in modo efficace e sicuro.

Infine, per aggiungere un tocco finale di speranza e positività, la troupe di Binews sarà presente per documentare l’evento e diffondere messaggi importanti di prevenzione e condivisione delle competenze nel soccorso.

(Andrea Salvatore Guerriero)