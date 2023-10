La tragica morte di Filomena La Montagna, schiacciata dalla sua auto. Lascia una bambina di due anni e mezzo

Stava andando a lavorare in Farmacia così come faceva tutti i giorni dopo aver parcheggiato su una salita la sua auto a pochi passi dal luogo di lavoro quando si è accorta che improvvisamente la vettura stava iniziando a muoversi pericolosamente all’indietro. A quel punto, per evitare che la macchina si schiantasse ha tentato con un gesto disperato di fermare la discesa dell’automobile cercando di fermarla, ma il tentativo è stato vano e si è concluso tragicamente per Mena La Montagna, 40 anni, di Somma Vesuviana morta schiacciata. Immediata la richiesta di aiuto di alcuni passanti, sul luogo dell’incidente è intervenuta immediatamente un’ambulanza del servizio di emergenza 118, ma i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Filomena era madre di una bambina di due anni e mezzo e la sa morte ha sconvolto una intera comunità.