NOLA. Il Premio Sorellanza celebra l’Empowerment Femminile e l’Impegno Sociale: Un Resoconto dell’Edizione 2024 svoltasi ieri

Nella suggestiva cornice del Teatro Umberto, a Nola, si è svolta ieri sera la sesta edizione del prestigioso Premio Sorellanza, un evento dedicato alla promozione dell’empowerment femminile e all’importanza dell’istruzione nel contesto dell’eliminazione delle disparità di genere.

L’Associazione My Emotion Life ha orchestrato una serata memorabile, guidata con maestria dalla giornalista Serena Li Calzi, di Radio Marte, e da Giampiero Guarracino, presidente dell’associazione, che hanno saputo catturare l’attenzione del pubblico e trasmettere l’importanza dei valori celebrati dall’evento: condivisione, empatia e collaborazione.

Tra i momenti culminanti della serata, la consegna del premio a cinque donne straordinarie che si sono distinte per il loro impegno e la loro dedizione nel campo sociale e professionale. Marisa Laurito è stata premiata per il suo costante sostegno alle donne in tutto il mondo, mentre Anna Motta Paciolla ha ricevuto riconoscimento per il suo ruolo di madre guerriera alla ricerca della verità. Eufrasia Cannolicchio è stata celebrata per il suo impegno nell’Associazione Il Coraggio dei Bambini, mentre Agnese Coppola è stata onorata per la sua opera come scrittrice e poetessa. Infine, Lilla Bravaccio è stata premiata per la sua professionalità e il suo impegno sociale a favore dei ragazzi con disabilità.

La serata è stata arricchita da una performance di alto livello, un percorso emotivo interpretato da Federica Palo, Stefania Guarracino, Roberto Colella, Rossella Lomelli e Valerio Bruner, che hanno regalato al pubblico momenti di profonda riflessione e emozione.

Il Premio Sorellanza ha ricevuto il patrocinio di importanti enti istituzionali, tra cui la Regione Campania, la Fondazione Welfare Campania, la Fondazione AIGA e, per la prima volta, della Rai. L’evento ha goduto anche del sostegno morale del Comune di Nola e di Pimonte, oltre al patrocinio di numerosi altri comuni.

L’ambizioso obiettivo del Premio Sorellanza è quello di stimolare miglioramenti attraverso la consapevolezza delle esperienze emotive, agendo come volano per prevenire la violenza e la dipendenza da relazioni nocive. Quest’anno, la presentazione del premio presso la Camera dei Deputati il giorno 8 maggio 2024 ha confermato l’importanza e la risonanza nazionale di questo evento.

In conclusione, la sesta edizione del Premio Sorellanza è stata un’occasione straordinaria per celebrare il talento, il coraggio e l’impegno delle donne, e per riaffermare l’importanza di una società fondata sulla solidarietà, la cultura e l’uguaglianza di genere.