Solidarietà dei Sindaci dell’Alta Irpinia agli addetti della depurazione.

Durante le giornate di sciopero dei lavoratori dell’Asidep e contestualmente all’occupazione pacifica della sede ASI di Avellino, i Sindaci dei Comuni dell’Alta Irpinia interessati dalla presenza delle aree industriali ASI, intendono esprimere la massima solidarietà agli operai e in generale a tutti gli addetti della depurazione in Irpinia.

Si tratta di un comparto essenziale sia per gli addetti che per le numerose aziende presenti sul nostro territorio, che garantiscono importanti livelli occupazionali contribuendo alla tenuta socio-economica della zona. Inoltre, in assenza di interventi, si profila ancora una volta, come già rischiato nei mesi scorsi, un enorme problema sociale in Alta Irpinia che colpirebbe aziende, corsi d’acqua, ambiente e salute in generale.

Auspichiamo di conseguenza una celere ricomposizione della vertenza in atto, sicuri che gli Uffici della Prefettura di Avellino sapranno fare sintesi e scongiurare quella che rischia di diventare l’ennesima criticità sociale, lavorativa e ambientale per la nostra provincia.