Crolla controsoffitto al centro Campania, Borrelli (AVS): “Tragedia scampata per miracolo, indagini rapide per scoprire la causa del crollo ed eventuali responsabilità. La struttura è stata riaperta dopo poche ore”

La scorsa notte, intorno alle 22,30, un’ampia porzione del controsoffitto del Centro Commerciale Campania è crollato. Al momento dell’incidente il centro era chiuso al pubblico, all’interno erano presenti solo addetti ai lavori che fortunatamente non sono rimasti feriti.

“Una tragedia evitata per miracolo. Se il crollo fosse avvenuto qualche ora prima, con le porte aperte e le famiglie che affollavano i negozi in piena attività, avremmo assistito a una strage. Chiedo che si indaghi rapidamente per scoprire le cause del crollo e se ci sono state eventuali responsabilità. Qualcuno dovrà spiegare com’è stato possibile tutto questo, perché quello che è avvenuto è allucinante. Come può crollare un controsoffitto in questo modo senza alcun segnale preventivo? Trovo anomalo che questa mattina il centro abbia riaperto come se nulla fosse accaduto. Mi auguro almeno che siano state effettuate le verifiche del caso, su tutta la struttura e non solo sulla parte interessata dal crollo, così da scongiurare un pericolosissimo effetto domino, anche se le poche ore trascorse mi lasciano non poche perplessità. La sicurezza delle persone deve essere una priorità e va garantita ad ogni costo”. Questo il commento di Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra.