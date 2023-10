Il romanzo di Faggiano: “In un limbo d’amore” ad Avellino Letteraria

Sarà presentato nella splendida cornice di Villa Amendola, sabato 14 ottobre alle 18 il romanzo: “In un limbo d’amore” edizioni De Bartolomeis, di Diamante Faggiano. Dalle intense pagine emergono le figure di due donne, madre e figlia, profondamente diverse, benché legate da un vincolo di sangue, che hanno avuto da sempre un rapporto travagliato, segnato dalle incomprensioni e dalla distanza affettiva. Un viaggio a ritroso nel tempo per ripercorrere gli episodi più significativi della propria vita attraverso una profonda analisi introspettiva con un’inesauribile fame d’amore mai soddisfatta e di un legame sospeso in un limbo: quello dell’incomunicabilità. Dopo il saluto di Annamaria Picillo, direttore artistico di Avellino Letteraria, dialogherà con l’autrice Paolo Matarazzo, giornalista e sociologo, mentre l’intervento sarà affidato a Martina Bruno, casa editrice Il Papavero. Le letture saranno interpretate da Paolo Capozzo, attore e cofondatore del “ Teatro 99 Posti di Mercogliano. Curerà l’Intermezzo musicale Mayumi Ueda, musicistadel conservatorio Domenico Cimarosa” di Avellino. La serata sarà coordinata da Daniela Apuzza, giornalista. Non mancherà come di consueto l’esposizione a tema de “ L’Arte Ritrovata” Museum & Events.