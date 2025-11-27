Forza Italia Baianese ringrazia: impegno, cuore e lealtà portano al raddoppio dei consensi in Campania

Forza Italia Baianese Ringrazia: Lavoro di Cuore, Passione e Lealtà che Raddoppia i Consensi in Campania

​Mandamento Baianese (AV) – Un sentito ringraziamento a tutti i sostenitori di Forza Italia nel Mandamento Baianese arriva dai vertici locali del partito, all’indomani di un risultato elettorale che, pur non portando al successo sperato in Campania, ha segnato una crescita significativa per il movimento.

​Il segretario di Forza Italia per il Mandamento Baianese, Antonio Colucci, insieme alla segretaria Provinciale della giovanile di Forza Italia, Michela Colucci, e agli altri dirigenti del partito sul territorio, hanno voluto esprimere la loro gratitudine.

​”Non è stato un lavoro facile,” afferma Antonio Colucci, “ma noi come sempre ci mettiamo il cuore e la passione. Con serietà e lealtà, portiamo avanti le nostre idee e quelle del nostro partito.

​I dirigenti locali sottolineano con orgoglio i numeri raggiunti: Forza Italia in Irpinia si è confermato il partito più votato e, a livello regionale, ha registrato un raddoppio delle preferenze in tutta la Campania.

​”Questo ci fa onore,” aggiunge Antonio Colucci. “È la prova che il lavoro svolto è stato compreso e apprezzato dai cittadini. Il merito va al nostro segretario regionale, Fulvio Martusciello, e in Irpinia al nostro segretario provinciale, Angelo Antonio D’Agostino, che hanno guidato il partito al raggiungimento di un ottimo risultato.

​Nonostante l’eccellente performance del partito, resta un velo di rammarico per l’esito complessivo delle elezioni regionali.

​”Noi campani avevamo un’ottima opportunità per iniziare un cambiamento serio e concreto,” dichiara il dirigentr locale. “Rispettiamo la decisione delle urne, ma con un ‘però’ molto chiaro: tra qualche giorno, nessuno si deve lamentare di aver votato qualcuno o qualcosa di sbagliato.”

​Il monito dei dirigenti di Forza Italia Baianese è un invito alla responsabilità e alla riflessione sulla scelta politica compiuta, ribadendo l’impegno a continuare a lavorare per il territorio e per gli ideali del partito.

​Un grazie va soprattutto ai nostri candidati Livio Petitto,Laura Nargi,Selenia Panebianco,Fabio Di Pietro persone stupende con competenze e amore per il nostro territorio.

Facciamo i più sinceri auguri al Onorevole Livio Petitto per la sua rielezione al consiglio regionale in conferenza stampa ha ribadito il suo lavoro fatto con dedizione per dare voce alle esigenze delle comunità affrontando sfide complesse inoltre

Intende riprendere il cammino con maggiore forza e determinazione sottolineando che è un onore rappresentare FORZA ITALIA nell’istituzione regionale ribadendo il suo impegno a portare avanti i valori del movimento con serietà, moderazione, spirito costruttivo e attenzione a tutti i territori.Infine Chiude con un appello a continuare il percorso con la stessa passione ed entusiasmo. (Comunicato stampa)