L’Autunno Musicale approda alla Reggia di Caserta: Mozart e Cimarosa inaugurano il ciclo “Classico>Romantico”

L’Autunno Musicale – Suoni & Luoghi d’Arte torna a risuonare nella maestosità della Reggia di Caserta con il ciclo Classico>Romantico, che sabato 29 novembre 2025, alle ore 17.30, porterà nella Cappella Palatina un raffinato programma interamente dedicato a Mozart e Cimarosa. Protagonista sarà l’Orchestra da Camera di Caserta, guidata dal suo fondatore Antonino Cascio, affiancata da due giovani fuoriclasse del flauto: Mario Bruno, vincitore dei più prestigiosi concorsi internazionali, e Federico Martino, recente Premio Domenico Cimarosa 2025.

Il concerto rappresenta un nuovo capitolo della collaborazione con il Concorso Flautistico Internazionale Domenico Cimarosa – Agro Festival di Aversa, ribadendo l’attenzione della rassegna verso il talento emergente e la valorizzazione del patrimonio musicale del Settecento.

Il programma: Mozart e Cimarosa in dialogo

La serata offrirà due pagine mozartiane tra le più amate dai flautisti: l’Andante in do maggiore KV 315 e il Concerto in re maggiore KV 314, brani che mettono in luce eleganza cantabile e virtuosismo luminoso. A seguire, la Sinfonia Concertante in sol maggiore per due flauti e orchestra di Domenico Cimarosa, raro gioiello del repertorio settecentesco che unisce brillantezza teatrale e scrittura concertante.

Gli interpreti

Fondata e diretta da Antonino Cascio, l’Orchestra da Camera di Caserta è da anni una delle realtà cameristiche più attive in Italia e all’estero. Riconosciuta per rigore stilistico, cura filologica e fantasia timbrica, l’ensemble ha collaborato con solisti internazionali e ottenuto unanimi apprezzamenti di critica.

Il solista Mario Bruno (1997), formatosi tra Italia e Germania, è tra i flautisti più affermati della sua generazione: primo premio al Kobe International Flute Competition 2022, secondo premio all’ARD di Monaco e al Concorso di Ginevra, è oggi primo flauto della Staatsorchester di Kassel.

Accanto a lui Federico Martino, diplomato a Frosinone e perfezionatosi con maestri di fama mondiale, collabora con importanti orchestre italiane, è membro dell’ensemble Alchimie Sonore e porta avanti un’intensa attività cameristica.

Il “Galà Cimarosa” ad Aversa

Il concerto casertano sarà preceduto dal “Galà Cimarosa”, in programma venerdì 28 novembre 2025 alle 20.00 nella Chiesa di San Francesco ad Aversa, nell’ambito dell’Agro Festival e del Concorso Flautistico Internazionale Domenico Cimarosa – Città di Aversa. Anche in questa occasione Bruno e Martino si esibiranno con l’Orchestra da Camera di Caserta, riproponendo il programma mozartiano e cimarosiano destinato alla Cappella Palatina.

Il Beethoven Project chiude il fine settimana

Domenica 30 novembre 2025, alle 18.30, il Museo Campano di Capua ospiterà l’ultimo appuntamento annuale del Beethoven Project, percorso triennale dedicato all’integrale delle Sonate per pianoforte. Il pianista Olaf John Laneri interpreterà tre capisaldi del catalogo beethoveniano: la Sonata op.13 “Patetica”, la Sonata op.31 n.3 e la Sonata op.109, offrendo un viaggio attraverso tre diverse fasi creative del compositore, tra drammaticità, sperimentazione e profondità poetica.

Laneri, nato a Catania da famiglia italo-svedese, è tra i pianisti italiani più stimati: laureato ai concorsi di Tokyo, Monza e Hamamatsu, nel 1998 ottenne il prestigioso secondo premio al Concorso Busoni con particolare distinzione. Ospite regolare dell’Autunno Musicale, incide per Universal ed è docente al Conservatorio di Venezia.

Il programma completo delle prossime date

Venerdì 05 dicembre – ore 20.00

Aversa – Chiesa di S. Francesco

Sabato 06 dicembre – ore 17.30

Reggia di Caserta – Cappella Palatina

Orchestra da Camera di Caserta

Antonino Cascio, direttore

Simon Zhu, violino – Premio Paganini 2023

Felix Mendelssohn Bartholdy

Concerto in mi minore per violino e orchestra op.64

Franz Schubert

Sinfonia n.6 in do maggiore D 589

Venerdì 26 dicembre – ore 11.15

Reggia di Caserta – Cappella Palatina

CONCERTO PER UN GIORNO DI FESTA

Orchestra da Camera di Caserta

Antonino Cascio, direttore

Francesco Nicolosi, pianoforte

Franz Schubert

Overture nello stile italiano D 590

Giovanni Paisiello

Concerto n.4 in sol minore per pianoforte e orchestra

Franz Joseph Haydn

Sinfonia n.100 in sol maggiore “Militare”

Domenica 28 dicembre – Special Event / PianoFestival Christmas

Reggia di Caserta – Cappella Palatina

Ore 17.00 – Kazimierz Brzozowski, pianoforte

Domenico Scarlatti – Sonate K.380 / K.1 / K.33

Fryderyk Chopin – Notturni op.55; Ballata op.23; Scherzo op.20 n.1

Ore 18.00 – Kazimierz Brzozowski & Tomoko Mako, pianoduo

J.S. Bach – Jesu bleibet meine Freude BWV 147; Schäfer können sicher weiden BWV 208; Toccata e Fuga BWV 565

Moritz Moszkowski – Quattro Danze Polacche op.55

Ignacy Jan Paderewski – Tatra Album op.12 (sei danze delle montagne polacche)