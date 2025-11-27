Avella ricorda Pier Paolo Pasolini: l’Associazione “Nicola Pugliese” presenta “Ostia – 10 foglie 10 poesie” di Stefano Cortese

L’incontro si terrà il 5 dicembre nella Casa Canonica di San Pietro, con la partecipazione dell’autore e del prof. Vincenzo Serpico

AVELLA – Nell’ambito delle iniziative dedicate al cinquantesimo anniversario della morte di Pier Paolo Pasolini, l’Associazione Culturale “Nicola Pugliese” organizza un appuntamento di rilievo per appassionati di poesia, letteratura e memoria civile.

Venerdì 5 dicembre, alle 18:00, presso la Casa Canonica San Pietro di Avella, sarà presentata l’opera “Ostia – 10 foglie 10 poesie” dello scrittore Stefano Cortese.

L’autore sarà presente e dialogherà con il prof. Vincenzo Serpico, offrendo al pubblico una riflessione approfondita sul libro e sul rapporto tra Pasolini, la parola poetica e i luoghi che hanno segnato la sua esistenza.

Un omaggio a Pasolini tra letteratura, memoria e impegno civile

L’iniziativa si inserisce nel percorso culturale che l’Associazione “Nicola Pugliese” porta avanti da anni per promuovere incontri, letture e momenti di confronto dedicati alle grandi figure della cultura italiana. Pasolini, intellettuale scomodo e visionario, continua a rappresentare un punto di riferimento per leggere la società contemporanea attraverso poesia, cinema, critica e impegno politico.

“Ostia – 10 foglie 10 poesie”, come suggerisce il titolo, nasce da un intreccio di sensazioni, immagini e richiami alla vita e alla morte del poeta, in un percorso intimo che Cortese condividerà con i partecipanti.

I ringraziamenti

Per la realizzazione dell’evento, l’Associazione “Nicola Pugliese” rivolge un sentito ringraziamento:

al gruppo MASCI “Padre Federico D’Andrea”

al parroco avellano don Giuseppe Parisi, per ospitalità e collaborazione

Un invito alla partecipazione

L’incontro è aperto al pubblico e rappresenta un’occasione preziosa per scoprire un’opera contemporanea ispirata alla figura di Pasolini e per riflettere, attraverso la poesia, sul suo lascito umano e culturale.