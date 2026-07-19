Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Avella esprimono cordoglio all’Assessore Luigi Biancardi

Il Sindaco del Comune di Avella, insieme a tutta l’Amministrazione Comunale, esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa della signora Rosa Canonico, cara mamma dell’Assessore Luigi Biancardi.

In un momento di così grande dolore, il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale si stringono con sincera partecipazione all’Assessore Biancardi e ai suoi familiari, manifestando vicinanza e affetto per la grave perdita.

«A nome dell’intera comunità di Avella – dichiara il Sindaco – rivolgo all’Assessore Luigi Biancardi e alla sua famiglia le più sentite condoglianze. La perdita della propria madre rappresenta uno dei momenti più difficili della vita. In questo giorno di tristezza, l’Amministrazione Comunale è loro vicina con affetto, rispetto e sincera partecipazione al dolore.»

L’Amministrazione Comunale si unisce al cordoglio della famiglia Biancardi, ricordando con commozione la signora Rosa Canonico e porgendo le più sentite condoglianze a tutti i suoi cari.