NON È PIU’. Avella lutto Rosa Canonico

La comunità di Avella piange la scomparsa di Rosa Canonico, venuta a mancare all’età di 90 anni. Donna stimata e benvoluta, lascia un ricordo indelebile in quanti hanno avuto il privilegio di conoscerla.

A darne il triste annuncio sono il marito Pasquale Biancardi, i figli Luigi, Anna, Maria e Giuseppina, la nuora Giovanna Bizzarro, i generi Giovanni Antonio Cillo, Antonio Sgambati e Giovanni Pedalino, i fratelli Pietro e Salvatore, la sorella Lucia, gli adorati nipoti e tutti i familiari.

L’ultimo saluto sarà celebrato domenica 20 luglio, alle ore 17:30, con partenza dalla casa dell’estinta in via Fratelli Rosselli n. 1 per la Chiesa di San Giovanni Battista di Avella, dove sarà officiato il rito funebre. Al termine della celebrazione, la famiglia riceverà le condoglianze direttamente in chiesa.

La famiglia ha inoltre espresso il desiderio di dispensare dai fiori.

Alla famiglia Canonico e Biancardi giungano le più sentite condoglianze e un affettuoso abbraccio da parte dell’intera comunità.