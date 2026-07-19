U.S. G.Carotenuto, il muro rossonero è tornato: Antonio Napolitano difenderà ancora la porta di Rossonera

Il portiere classe 1986 riabbraccia i colori rossoneri per la terza volta: esperienza, carisma e senso di appartenenza al servizio della squadra.

di Francesco Piccolo

MUGNANO DEL CARDINALE – Ci sono ritorni che sanno di casa. Non hanno bisogno di grandi presentazioni, perché parlano da soli. L’U.S. Giovanni Carotenuto riabbraccia Antonio Napolitano, portiere classe 1986 e volto storico del calcio rossonero, pronto a difendere ancora una volta la porta della squadra mugnanese.

Per Napolitano si tratta del terzo capitolo della sua lunga storia con il Carotenuto. Un legame costruito negli anni, iniziato nella stagione 2009-2010 e proseguito fino al 2011-2012, prima del ritorno tra il 2018 e il 2020. Oggi una nuova pagina è pronta a essere scritta.

Più che un acquisto, è un ritorno che restituisce esperienza, equilibrio e identità a una squadra che punta ad affrontare la nuova stagione con uomini che conoscono il valore di questa maglia.

Antonio Napolitano non è soltanto un portiere affidabile. È uno di quei calciatori che fanno dello spirito di sacrificio, della serietà e dell’attaccamento ai colori le proprie qualità migliori. Tra i pali ha sempre trasmesso sicurezza, mentre nello spogliatoio rappresenta un punto di riferimento per i compagni più giovani.

Lo scatto che accompagna l’annuncio lo ritrae insieme a Guido De Stefano, altra figura storica del Carotenuto e oggi dirigente del club. Un’immagine che racconta più di tante parole: passato, presente e futuro uniti dalla stessa passione per il rossonero.

Per i tifosi è una certezza che torna.

Per il Carotenuto è il ritorno di un uomo che questa maglia l’ha sempre sentita sua.

Il muro rossonero è di nuovo al suo posto.