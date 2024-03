Baianese: Il Sindaco Simone Rozza sollecita la nomina di un ufficiale sanitario a Baiano

Il mandato del Sindaco non si limita alla mera amministrazione del territorio, ma include anche il dovere di garantire il benessere e la salute dei propri cittadini. In questo contesto, il Sindaco Simone Rozza, in qualità di presidente dell’Unione dei Comuni del Baianese Alto Clanis, ha espresso con fermezza la necessità di procedere alla nomina di un Ufficiale Sanitario per il Distretto ASL di Baiano. Già il 14 novembre 2023, tramite lettera PEC, il Sindaco ha inviato una formale richiesta al Direttore Generale dell’ASL di Avellino. Questo secondo sollecito, ancora privo di risposta, è motivato dalla cessazione del rapporto lavorativo del Dott. Giovanni Salese, avvenuta il 12 novembre 2023 a causa del raggiungimento del limite di età. La mancanza di un Ufficiale Sanitario nel Distretto di Baiano ha lasciato un vuoto significativo. Si tratta di una struttura di primaria importanza, poiché il Dipartimento di Prevenzione è responsabile di funzioni cruciali per la salute collettiva, come la prevenzione delle malattie infettive, l’emissione di pareri per autorizzazioni sanitarie e molto altro ancora. Tuttavia, i tempi tecnici per avviare una procedura per la selezione del nuovo Ufficiale Sanitario sono stati estremamente prolungati. Di fronte a questa situazione critica, il Sindaco Simone Rozza ha inoltrato un sollecito per trovare una soluzione rapida a questa problematica urgente che mina il diritto alla salute dei cittadini, con la richiesta di un tavolo istituzionale.

(Andrea Salvatore Guerriero)