UFFICIALIZZATA LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO DI SERGIO PACIA, IL MEDICO GUIDERA’ LA LISTA CIVICA «UNITI PER MOSCHIANO» «Siamo pronti a lavorare per il nostro paese con umiltà e spirito di servizi

«Siamo pronti a lavorare per il nostro paese con umiltà e spirito di servizio». Ad affermarlo è il medico Sergio Pacia, che ieri in Comune ha ufficializzato la sua candidatura alla carica di sindaco con la lista civica «Uniti per Moschiano» presentando i nomi dei dieci componenti e il programma elettorale. «Moschiano – afferma Pacia – merita di essere governato con determinazione e competenza, pur nella consapevolezza della complessità dell’attuale quadro socio economico. In questo contesto, l’impegno della nostra lista è rivolto all’affermazione di un modello di sviluppo sostenibile, improntato ai principi di equità, efficacia ed efficienza e volto a promuovere il contesto sociale, culturale e ambientale di Moschiano migliorando i servizi e la qualità di vita dei cittadini». Così Pacia aggiunge: «“Uniti per Moschiano” intende importare la propria azione politica- amministrativa coinvolgendo tutta la comunità e tenendo conto dell’esperienza professionale pubblica, privata o casalinga dei suoi dieci candidati, che amano e vivono quotidianamente il paese. Persone empatiche, intuitive, generose e altruiste che sapranno ben dimostrare come sia possibile, a piccoli passi e con onestà, lavorare per il bene di Moschiano. Nella nostra squadra c’è chi ha lavorato già con ruoli di vicesindaco, assessore, consigliere, e questo si rivela un elemento di garanzia a cui la comunità non può e non deve rinunciare». Sul programma elettorale, invece, Pacia sottolinea: «Non è un “libro dei sogni”, ma l’indicazione di azioni proponibili solo in quanto effettivamente realizzabili. Vogliamo essere estremamente onesti con i cittadini, evitando di fare promesse orientate al solo fine propagandistico. Il nostro piano programmatico vuole essere sostenibile e attento alle reali necessità della comunità e del territorio». Classe 1959, dirigente medico del 118, Sergio Pacia ha partecipato in passato alla vita politica attiva del Comune in qualità di consigliere comunale. In questa tornata elettorale sfiderà l’ex sindaco sfiduciato Rosario Addeo guidando la civica «Uniti per Moschiano», che si compone di dieci candidati. Ci sono Antonio Mazzocca, Andrea Pacia e Carmine Moschiano, tra i firmatari della mozione di sfiducia all’ex sindaco Addeo. Tutti e tre sedevano negli scranni della maggioranza fino allo scorso novembre con i ruoli rispettivamente di assessore ai lavori pubblici, presidente del Consiglio comunale e consigliere con delega alla Comunità montana. Seguono in lista Luigi Aiello, il Antonio Fiore, Carmine Aschettino Giovanni Maria Di Gennaro, segretario del circolo Pd di Moschiano e già direttore generale dell’azienda speciale «Antico clanis multiutility» di Lauro. Chiudono la civica di Pacia Maria Maffettone, dipendente di Poste italiane, Attilio Salvatore Lanzillo e Mario Mazzocca, vicesindaco per ben due legislature, dal 2009 al 2014 e dal 2014 al 2019.