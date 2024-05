Picierno e De Caro a Napoli presentano candidatura alle Europee

Domani a Napoli Picierno e Decaro presentano la candidatura alle europee

Domani, sabato 11 maggio, la Vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picierno e il Sindaco di Bari Antonio Decaro presenteranno la loro candidatura nel collegio Sud alle elezioni europee a Napoli, presso il ristorante Artù in via Terracina 377. L’iniziativa prenderà il via alle ore 9,30.

L’iniziativa – che prenderà il via alle 9,30 – è organizzata dal Psdi e in particolare dal segretario regionale, Nino Simeone, e dalla coordinatrice cittadina, Edvige Mariani.