Arrestato a San Martino Valle Caudina: Accuse di Estorsione e Maltrattamenti Familiari

I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di un 50enne di San Martino Valle Caudina, ritenuto gravemente indiziato -alo stato delle indagini-, dei reati di estorsione aggravata e maltrattamenti in famiglia.

lI provvedimento restrittivo è stato disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino, su richiesta di questa Procura della Repubblica che ha coordinato le indagini condotte dai Carabinieri della Stazione di San Martino Valle Caudina.

L’attività svolta dai militari dell’Arma ha permesso di ricostruire un quadro indiziario caratterizzato da violenze, ingiurie e minacce di morte poste ni essere dal predetto nei confronti dell’anziana madre al fine di farsi elargire somme di denaro, costringendola ad alterare le proprie

abitudini di vita.