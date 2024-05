S.A. Avellino, mister Basile scalda i motori: “Siamo pronti a giocare a viso aperto.”

Alla vigilia dei quarti di finale tra L84 Torino e Sandro Abate Avellino, mister Basile in conferenza stampa è motivato e grintoso per quanto riguarda il match di domani sera. Ha dichiarato: “siamo pronti a sfruttare questa possibilità che ci siamo guadagnati durante tutto il campionato. Cercheremo di riproporre lo stesso atteggiamento della partita di campionato, provando a centrare la semifinale”.

L’Avellino, dopo essersi qualificata in posizione utile per disputare i quarti di finale è pronta a giocare ma sopratutto a scrivere una nuova pagina di storia. Infatti, gli irpini nel caso centrassero la qualificazione raggiungerebbero un dato storico, fino ad ora mai centrato. La Sandro abate arriva al completo in terra piemontese. Arillo, dopo aver scontato la squalifica è pronto a tornare in campo. Fino ad ora il bomber irpino è stato il più prolifero nel girone di ritorno. Il capitano Lucio Avellino, oltre a prendersi le responsabilità di capitano, metterà a servizio della squadra la sua lunga esperienza condita da tante vittorie. Il brasiliano Wilde, plurivincente in Europa e nel mondo , ha ancora tante fame. Le reti realizzate negli ultimi incontri sono un presagio. D’altronde si sa, un vero campione è abituato di volta in volta a migliorarsi. Gui, con la sua imponenza cercherà di mettere in serie difficoltà la squadra torinese. A loro supporto ci saranno i “giovani veterani” Hozojan e il siciliano Etzi. Di sicuro la voglia di arricchire i loro palmares non mancherà. I napoletani Galletto e Di luccio non arretreranno di un centimetro per darla vinta alla squadra settentrionale. Gli irpini sono in viaggio , e noi come loro abbiamo un sogno nel cuore!

Carmine Guerriero