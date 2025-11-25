Regionali, Rotondi: “Auguri ai quattro eletti irpini. Soddisfazione per Petitto e Zecchino, centrodestra sconfitto nettamente”

“Esprimo i miei più forti auguri ai quattro consiglieri regionali che rappresenteranno l’Irpinia nella prossima legislatura. Proseguirà con loro la collaborazione istituzionale che è stata la cifra di questi ultimi anni di lavoro in questa terra. A Petracca ed Alaia mi lega un’amicizia che supera le divergenze politiche, e mi congratulo con loro, così come mi auguro, nell’interesse dell’Irpinia, che il nuovo governatore utilizzi la professionalità di Vincenzo Ciampi. Mi sia consentito però di esprimere una particolare soddisfazione per l’elezione di Livio Petitto ed Ettore Zecchino, il cui successo ci dona un premio di consolazione della sconfitta del centrodestra , una sconfitta netta, nella quale abbiamo messo tutti la faccia, come è doveroso per tutti i militanti e dirigenti politici” così l’On. Gianfranco Rotondi.