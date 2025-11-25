Bagnoli, albero crolla sulle auto in sosta lungo Viale Campi Flegrei: paura ma nessun ferito

Paura nella parte alta di Viale Campi Flegrei, a Bagnoli, dove nel pomeriggio un albero è improvvisamente crollato finendo su alcune auto parcheggiate lungo la carreggiata.

A segnalare l’accaduto è stato un cittadino che ha inviato immagini e messaggi al deputato Francesco Emilio Borrelli, scrivendo:

“Deputato, queste sono le foto di un albero caduto sulle macchine nella parte alta di Viale Campi Flegrei a Bagnoli.”

Secondo quanto si apprende, il cedimento improvviso non ha provocato feriti, ma i danni ai veicoli risultano ingenti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale, che hanno messo in sicurezza l’area e rimosso il tronco, evitando ulteriori rischi.

Le cause del crollo sono ora al vaglio: si ipotizza un cedimento strutturale dell’albero, forse aggravato dal maltempo o da condizioni di instabilità già presenti.

I residenti chiedono maggiori controlli e una manutenzione più attenta del verde pubblico, ricordando che episodi simili si sono già verificati nella zona.

La circolazione ha subito rallentamenti per circa un’ora.

Foto e notizie tratte dal profilo Facebook del deputato Francesco Emilio Borrelli.