Montefredane, Grottolella, Capriglia Irpina e Altavilla Irpina: stop all’acqua per lavori alla condotta

Avellino – Disagi idrici in Irpinia. Alto Calore Servizi S.p.A. ha comunicato che, a causa della rottura di una condotta adduttrice DN 300 in agro di Manocalzati, l’erogazione dell’acqua è stata sospesa ai serbatoi che alimentano i comuni di Montefredane, Grottolella, Capriglia Irpina e Altavilla Irpina.

I tecnici sono già al lavoro e la conclusione degli interventi di riparazione è prevista per il tardo pomeriggio di giovedì 4 settembre. Nel corso della giornata, tuttavia, non si escludono cali di pressione e mancanze d’acqua nelle utenze servite.

Per consentire il ripristino ottimale della rete, Alto Calore ha disposto anche una sospensione programmata della fornitura dalle 22:00 del 4 settembre alle 6:00 del 5 settembre, con riapertura graduale del flusso idrico a partire da quell’orario.

Alla ripresa del servizio potrebbero verificarsi fenomeni transitori di torbidità dell’acqua, privi di rischi per la potabilità e risolvibili lasciando scorrere i rubinetti per alcuni minuti.

La società invita i cittadini a seguire gli aggiornamenti sul sito ufficiale e sui canali social. Per emergenze resta attivo il numero verde 800 954 430.