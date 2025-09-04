“Paura a Mercogliano: adolescente precipita dal balcone, indagano i carabinieri”

Paura questa mattina a Torrette di Mercogliano, in provincia di Avellino, dove una ragazza di 15 anni è precipitata dal balcone della propria abitazione, situata al quarto piano di una palazzina in via Nazionale.

L’incidente è avvenuto intorno alle 10:15. I soccorritori del 118 sono giunti sul posto in pochi minuti e hanno trasferito l’adolescente, in codice rosso, all’ospedale “Moscati” di Avellino. Nonostante la gravità della caduta, i medici hanno confermato che la giovane non è in pericolo di vita.

Al momento dell’accaduto, in casa era presente soltanto la madre della ragazza, di origine peruviana. Restano da chiarire le circostanze dell’episodio: i carabinieri hanno avviato un’indagine per ricostruire la dinamica della caduta.

L’episodio ha scosso profondamente la comunità locale. Nel quartiere, tra incredulità e sollievo per le condizioni stabili della giovane, emergono racconti di vicinato e di solidarietà attorno alla famiglia.