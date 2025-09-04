Sant’Anastasia, rifacimento della segnaletica: lavori in centro e a Madonna dell’Arco

Sant’Anastasia (Napoli) – Sono partiti questa mattina i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale nel centro cittadino. Nei prossimi giorni l’intervento interesserà anche la zona di Madonna dell’Arco, per poi estendersi progressivamente a tutto il territorio comunale.

Il piano dell’amministrazione prevede la riqualificazione sia della segnaletica orizzontale sia di quella verticale, con l’obiettivo di migliorare il decoro urbano e garantire maggiore sicurezza a pedoni e automobilisti.

«È una questione di decoro e soprattutto di sicurezza», ha sottolineato il sindaco Carmine Esposito in un post su Facebook, spiegando che l’opera di manutenzione è parte di un progetto più ampio di riordino della viabilità.

Le nuove strisce pedonali, i segnali di stop e le indicazioni stradali dovrebbero restituire ordine e chiarezza a incroci e attraversamenti, migliorando così la vivibilità del paese e la sicurezza dei cittadini.