Ferragosto di lavoro per i Carabinieri in Irpinia: controlli, denunce e sicurezza agli eventi popolari

Ferragosto di lavoro intenso per le donne e gli uomini dell’Arma dei Carabinieri in Irpinia. Anche nei giorni centrali delle festività estive, infatti, non si è fermata l’attività di prevenzione e contrasto alla criminalità predatoria predisposta dal Comando Provinciale di Avellino, con servizi calibrati sulle indicazioni del Prefetto, Rossana Riflesso.

In particolare, la Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano ha coordinato numerosi controlli, organizzati per settori e fasce orarie, che hanno permesso di presidiare vaste aree, dalla Valle Ufita fino alle porte di Avellino.

I numeri dei controlli

Tra il 13 e il 15 agosto sono stati impiegati 20 equipaggi, che hanno sottoposto a verifica circa 150 veicoli e identificato i rispettivi occupanti. Decine le contravvenzioni elevate per violazioni, anche gravi, al Codice della Strada; sette i documenti di guida e circolazione ritirati.

Un 55enne di Ariano Irpino è stato deferito per lesioni stradali gravi dopo aver provocato un sinistro in cui è rimasto coinvolto un motociclista, ricoverato con prognosi superiore ai 40 giorni.

Diversi conducenti sono stati sanzionati per guida in stato di ebbrezza, mentre un 40enne di Mirabella Eclano, fermato ad un posto di blocco, è stato trovato in possesso di alcuni grammi di cocaina che tentava di occultare nel cavo orale. L’uomo è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti.

Controlli anche a campi estivi e locali pubblici

Un’attenzione particolare è stata riservata anche alla prevenzione in materia sanitaria. I Carabinieri delle Stazioni di Bonito e Dentecane, insieme ai Forestali e al personale dell’ASL, hanno ispezionato campi estivi per bambini e locali commerciali. In uno di questi sono state riscontrate criticità relative all’assenza del piano di autocontrollo per animali infestanti: al titolare è stata comminata una sanzione di circa 2.000 euro.

Impegno nelle manifestazioni popolari

Accanto ai controlli sul territorio, l’Arma ha garantito la sicurezza di numerose manifestazioni popolari e folkloristiche che animano l’Irpinia in questo periodo. Solo negli ultimi tre giorni, oltre 60 militari sono stati impegnati nei servizi di ordine pubblico.

Particolarmente rilevante è stata la gestione della Grande Tirata del Carro di Fontanarosa, evento di grande richiamo e tradizione. Ma l’impegno dei Carabinieri ha riguardato anche manifestazioni svoltesi a Gesualdo, Sturno, Frigento, Montemiletto, Torre le Nocelle, Pietradefusi e Luogosano, garantendo ordine e sicurezza a residenti e turisti.

Un Ferragosto in uniforme

Il Ferragosto in Irpinia ha visto dunque i Carabinieri protagonisti silenziosi ma indispensabili, impegnati a garantire la sicurezza stradale, la prevenzione dei reati e la tutela delle tradizioni popolari. Un servizio a 360 gradi che conferma la vicinanza dell’Arma al territorio, anche nei giorni di festa.