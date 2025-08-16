Tragedia ad Avellino: 46enne trovato morto in auto a Picarelli

Dramma nella notte ad Avellino, nella frazione Picarelli, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di 46 anni, residente in città. La vittima, identificata con le iniziali G.L., è stata trovata all’interno della propria vettura.

Secondo una prima ricostruzione, a stroncare l’uomo potrebbe essere stato un malore improvviso, ma saranno gli accertamenti medico-legali a chiarire le reali cause del decesso.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e i soccorritori, ma per il 46enne non c’è stato nulla da fare: al loro arrivo era già privo di vita.

La notizia ha scosso profondamente la comunità, lasciando dolore e sgomento tra familiari, amici e conoscenti.