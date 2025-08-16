100 DI QUESTI GIORNI. Avella, Rosario Ercolino festeggia 55 anni: auguri al gestore del Pit Stop Caffè

Giornata di festa ad Avella per i 55 anni di Rosario Ercolino, volto noto e stimato in paese come gestore del Pit Stop Caffè.

Per lui è arrivato un traguardo importante che i familiari e gli amici più cari hanno voluto celebrare con un pensiero speciale, augurandogli serenità, salute e tante soddisfazioni ancora da vivere.

Figura conosciuta per la cordialità e la disponibilità con cui accoglie i clienti nel suo locale, Rosario è divenuto nel tempo un punto di riferimento per tanti avellani e non solo, che oggi si stringono a lui per festeggiare questo compleanno significativo.

Alla gioia degli auguri si unisce l’intera comunità, che riconosce in Rosario non solo un imprenditore appassionato, ma anche una persona capace di creare attorno a sé un clima di amicizia e condivisione.

Auguri, dunque, a Rosario Ercolino per i suoi 55 anni, con l’auspicio di altri traguardi da vivere con lo stesso entusiasmo che lo contraddistingue.