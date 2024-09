Avellino: Conclusa la Conferenza Programmatica di Fratelli d’Italia

Si è conclusa con successo la Conferenza Programmatica di Fratelli d’Italia, tenutasi ad Avellino il 13 e 14 settembre. L’evento, di rilevanza strategica per il partito, ha visto la partecipazione di figure di spicco come il Ministro degli Interni Matteo Piantedosi e il Ministro della Salute Orazio Schillaci. I lavori sono stati introdotti dal senatore Antonio Iannone e da Edmondo Cirielli, Vice Ministro degli Esteri, che hanno aperto il dibattito su temi cruciali per il futuro del partito e del paese.

Durante la conferenza, il Ministro Piantedosi ha evidenziato le azioni intraprese dal governo in materia di sicurezza e di contrasto all’immigrazione clandestina, sottolineando l’impegno dell’esecutivo nel garantire ordine e legalità. Il Ministro Schillaci ha invece messo in luce i progressi fatti e le misure adottate per migliorare il sistema sanitario, puntando sull’abbattimento delle liste di attesa e sulla collaborazione con il settore privato per potenziare i servizi sanitari.

Il primo giorno dell’evento è stato caratterizzato anche da un intervento significativo di Fi casa Ines Fruncillo, che ha sottolineato l’importanza di valorizzare le aree interne e avviare un cambiamento concreto in Irpinia, dando un nuovo slancio alle potenzialità del territorio.

Il secondo giorno si è svolta una riunione allargata della direzione regionale, con la partecipazione di consiglieri regionali e provinciali della Campania. Tra gli interventi spiccano quelli del senatore Domenico Matera, ex sindaco di Benevento, di Sergio Rastrelli e di Antonio Del Giudice, accanto all’eurodeputato Alberico Gambino, fresco di elezione con un considerevole consenso nella tornata europea.

Nel corso della riunione, è emersa la volontà di proporre il Vice Ministro degli Esteri Edmondo Cirielli come candidato alla presidenza del partito. Cirielli ha concluso i lavori evidenziando la necessità di rafforzare Fratelli d’Italia in Campania, a partire da Napoli, per innescare una vera svolta e affrontare le criticità regionali, come i trasporti, che penalizzano le aree interne.

La conferenza ha quindi rappresentato un momento cruciale per tracciare la rotta futura del partito, con un chiaro focus sulla valorizzazione dei territori e sulla riforma delle politiche regionali, con l’obiettivo di rilanciare l’Irpinia e le aree interne del Sud Italia.

(Albino Albano)