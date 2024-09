La Festa della Nocciola: appuntamento imperdibile del Settembre Baianese. VIDEO

La Festa della Nocciola, evento simbolo del Settembre Baianese, ha aperto i battenti ieri sera con la sua XXX edizione, e si terrà fino a domenica 15 settembre 2024. Questa tradizione, radicata nel cuore della Campania, attira ogni anno numerosi visitatori desiderosi di gustare le delizie a base di nocciola, prodotto d’eccellenza del territorio.

Tra i piatti più attesi della manifestazione, spicca la celebre Pasta al Pesto di Nocciola, una specialità unica che può essere degustata solo durante la Festa. Il menù offre inoltre una vasta gamma di prelibatezze alla nocciola, con una particolare attenzione ai dolci “fatti in casa”, tra cui il torrone, vero protagonista della tradizione dolciaria locale.

Domenica 15 settembre, la Festa aprirà anche a pranzo, con la possibilità di partecipare a escursioni e visite guidate per scoprire il territorio, previa prenotazione. Un’occasione perfetta per unire gusto, tradizione e cultura in una delle manifestazioni più amate della regione.