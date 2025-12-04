“1912. Storia di una passione”, si inaugura domani la mostra dedicata all’Us Avellino. Taglio del nastro con i presidenti Buonopane e D’Agostino

04/12/2025 binews.it Avellino città, AVELLINO E PROVINCIA, EVIDENZA 0

“1912. Storia di una passione”, si inaugura domani la mostra dedicata all’Us Avellino. Taglio del nastro con i presidenti Buonopane e D’Agostino

“1912. Storia di una passione”: è il titolo della mostra dedicata all’Us Avellino che si inaugura domani – venerdì 5 dicembre – alle ore 17,00, presso l’hub di Palazzo Caracciolo-sede della Provincia. Un percorso unico tra sport, cultura e identità del territorio. Oltre un secolo di emozioni.
Al taglio del nastro parteciperanno il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, il presidente dell’Us Avellino, Angelo Antonio D’Agostino e i rappresentanti dell’associazione “…Per la storia”.
La mostra resterà aperta fino al 28 febbraio 2026.

 

 

“1912. Storia di una passione”, si inaugura domani la mostra dedicata all’Us Avellino. Taglio del nastro con i presidenti Buonopane e D’Agostino