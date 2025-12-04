Raduno Auto Storiche – Memorial Piero Mazzone San Potito Ultra (AV)

La Scuderia Avellino Racing annuncia con orgoglio il Raduno Auto Storiche – Memorial Piero Mazzone, in programma l’8 dicembre 2025 a San Potito Ultra (Avellino). L’evento si svolge con il patrocinio dell’Automobile Club Avellino e del Comune di San Potito Ultra, e sotto l’egida di ACI Sport e ACI Storico, a conferma della sua valenza culturale e sportiva.
Il raduno rappresenta un momento di incontro per appassionati, collezionisti e amatori del motorismo d’epoca: un’occasione per celebrare la storia dell’automobile e rendere omaggio alla memoria di Piero Mazzone, grande appassionato di vetture storiche e partecipante a numerose gare di regolarità, ricordato con affetto dalla comunità sportiva locale.
Programma della giornata:
Ore 10:00 – Ritrovo e registrazione equipaggi in Piazza Barone Amatucci
Esposizione delle vetture e momenti di aggregazione tra i partecipanti
Ore 12:30 – Cerimonia di premiazione e saluti istituzionali
Premiazioni:
Durante l’evento saranno assegnati i seguenti riconoscimenti:
Auto più Vintage
Auto più Bella
Auto con Trascorsi Sportivi
Il Memorial Piero Mazzone nasce con l’intento di valorizzare la passione per le auto storiche e di trasmettere alle nuove generazioni il fascino senza tempo del motorismo d’epoca.
La Scuderia Avellino Racing invita appassionati, curiosi e famiglie a partecipare numerosi a una giornata all’insegna della cultura automobilistica e della condivisione.