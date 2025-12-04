Giornata mondiale dell’acqua 2026: la musica degli studenti per celebrare e proteggere la risorsa più preziosa

In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua 2026 torna Note d’Acqua, il festival canoro promosso dall’EIC Idrico Campano in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.

Il concorso, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della regione, nasce con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza di un uso consapevole e sostenibile dell’acqua, risorsa indispensabile e sempre più fragile.

“La musica è da sempre veicolo di grandi messaggi – dichiara il presidente dell’EIC, professor Luca Mascolo – e in un anno particolarmente complesso per la risorsa più preziosa che abbiamo, questo festival assume un significato ancora più importante. Ai ragazzi e alle ragazze dico: mettetevi in gioco, divertitevi e fate la vostra parte. In queste sfide, come in quelle della vita, ogni contributo conta”.

Potranno partecipare gli studenti del triennio (III, IV e V anno), sia come solisti sia in gruppi vocali, presentando brani editi, inediti o adattati, purché ispirati al tema dell’acqua, intesa in senso letterale o metaforico.

Le opere dovranno essere inviate entro il 28 febbraio 2026 all’indirizzo [email protected]. La kermesse finale, aperta al pubblico, si terrà domenica 22 marzo 2026.

Note d’Acqua – si legge in un comunicato – rappresenta un’occasione preziosa per esprimere creatività, talento e attenzione verso un tema fondamentale per tutti. Gli organizzatori invitano gli studenti a partecipare e a far risuonare la propria voce a sostegno di un futuro più sostenibile.